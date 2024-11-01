Al menos un muerto y nueve heridos en Carabanchel por una explosión, que derrumba parte de un edificio en obras

Al menos una persona ha muerto este viernes después de una explosión de gas registrada en un edificio en obras situado en la calle Azcoitia, en el distrito de Carabanchel, según Emergencias Madrid. Un responsable del Samur ha explicado que en el momento del derrumbe en el piso había dos personas, un matrimonio de 80 y 84 años. La mujer ha quedado semienterrada y es la persona que ha fallecido. El varón ha resultado herido de carácter leve y ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre.