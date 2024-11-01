edición general
4 meneos
10 clics
Al menos dos muertos y tres heridos en un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán en México

Al menos dos muertos y tres heridos en un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán en México

Al menos dos personas han muerto y tres han resultado heridas este lunes en un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán en México. Según ha informado el Gabinete de Seguridad mexicano, una de las víctimas es una mujer canadiense y la otra es el atacante, que se ha suicidado. En el lugar, conocido por ser un sitio turístico y arqueológico, se ha desplegado un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y con la Guardia Nacional. Los hechos se están investigando.

| etiquetas: tiroteo , teotihuacán , méxico
4 0 0 K 55 actualidad
3 comentarios
4 0 0 K 55 actualidad
Pertinax #1 Pertinax
No es mal sitio para morir.
0 K 20
#3 Albarkas
Hay gente que se pone muy nerviosa cuando le tapan las vistas...
0 K 18
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Seria algun sacrificio de esos
0 K 8

menéame