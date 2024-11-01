Al menos dos muertos y tres heridos en un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán en México

Al menos dos personas han muerto y tres han resultado heridas este lunes en un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán en México. Según ha informado el Gabinete de Seguridad mexicano, una de las víctimas es una mujer canadiense y la otra es el atacante, que se ha suicidado. En el lugar, conocido por ser un sitio turístico y arqueológico, se ha desplegado un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y con la Guardia Nacional. Los hechos se están investigando.