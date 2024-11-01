Menos derechos y recortes encubiertos en el convenio de DIGI aprobado por CCOO y UGT que precariza 8.000 empleos

Los eufemismos utilizados han sido “homogeneización” y “unificación” de las condiciones laborales de más de 8.000 trabajadores en todo el Estado español de la empresa de telecomunicaciones DIGI. La realidad, una igualación a la baja para los empleados de una empresa que en el primer semestre de 2025 facturó 445 millones de euros y obtuvo un beneficio de más de 82 millones. Los autores, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT con la oposición frontal de otras centrales como CGT, CIG, ELA o ESK por el resto del territorito.