Menos derechos y recortes encubiertos en el convenio de DIGI aprobado por CCOO y UGT que precariza 8.000 empleos

Los eufemismos utilizados han sido “homogeneización” y “unificación” de las condiciones laborales de más de 8.000 trabajadores en todo el Estado español de la empresa de telecomunicaciones DIGI. La realidad, una igualación a la baja para los empleados de una empresa que en el primer semestre de 2025 facturó 445 millones de euros y obtuvo un beneficio de más de 82 millones. Los autores, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT con la oposición frontal de otras centrales como CGT, CIG, ELA o ESK por el resto del territorito.

digi , convenio , precarización , ccoo , ugt
5 comentarios
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
He puesto en negrita los sindicatos de verdad, ya que llamar sindicatos a CCOO y UGT me parece insultante.
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano *
#1 Pasa como con el voto a partidos, una parte de los trabajadores tiene la costumbre de votar a sindicatos que les dan por culo. Qué será por placer, porque algún motivo tendrán para ello y no es cuestión de dar por sentado que "votan mal".
pepel #3 pepel
Y la Volkswagen queriendo implantar un nuevo modelo de contrato temporal, que se ajuste a sus necesidades.
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
Es raro que con la oposición de CGT, CIG, ELA o ESK no hayan hecho huelga ni nada perecido ... a ver si en lugar de tema de siglas es un caso extremo de padefollonismo extremo de la plantilla.

Si no quieres defender tus derechos, luego no llores. Si te movilizas ya verás como no te firman cosas que perjudican.
Entresijos #4 Entresijos
Malditos sindicatos miserables que apoyáis el empeoramiento de condiciones. Quien se extraña luego de ver al traidor de Pepe Alvarez en un congreso del PP
En lugar de mejorar las condiciones de todo trabajador enfangáis el movimiento sindical.
Asco.
