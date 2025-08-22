edición general
Al menos el 83% de los muertos en Gaza son civiles, según datos internos del Ejército israelí

Al menos el 83% de los muertos en Gaza son civiles, según datos internos del Ejército israelí

Al menos el 83% de los gazatíes muertos en Gaza hasta mayo eran civiles, según una investigación conjunta publicada este jueves por The Guardian y la revista israelí +972, tras lograr acceso a una base de datos de inteligencia clasificada del Ejército israelí. En mayo, 19 meses después del inicio de la guerra, los servicios de inteligencia israelíes registraron 8.900 combatientes de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina como muertos o "probablemente muertos", según el texto, mientras que el total de fallecidos en Gaza sumaba 53.000 personas.

Ze7eN #1 Ze7eN
Si esto son fuentes del propio estado genocida israelí, la realidad es que ese porcentaje no debe bajar de un 90%/95% y que los fallecidos deben superar ya las 200.000 personas.
#2 Juantxi *
#1 ¿Pero están seguros de haber asesinado a alguien de Hamás? ¿Cómo lo saben si ni siquera examinan los cadáveres? Será también por estadística, que entre más de 62.000 personas algunos será de Hamás. ¿Los niños también? Asesinos genocidas sin precedentes, estos a los nazis los van a dejar como asesinos genocidas muy moderados.
strike5000 #6 strike5000
#2 De tanto usarlo estáis desvirtuando el término "genocidio" como se ha hecho con "fascista". Genocidio es exterminar o intentar exterminar un grupo étnico, social o religioso, y 62.000 muertos -o 200.000 si quieres tomar las cifras de Hamás aunque yo no me las creo- sobre una población de 2.000.000 en un plazo de dos años, y con la capacidad bélica que tiene Israel puede constituir, y seguramente constituya, un crimen de guerra, pero desde luego no busca exterminar a nadie. Con lo último que ha dicho está claro que es una limpieza étnica por desplazamiento, pero no es genocidio.
#8 Txominagirre
#6 Genocidio no son solo barracones, cámaras de gas y chimeneas humeantes.

Ginebra,1960:
En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo.
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de

Dene #3 Dene
pero todos eran terroristas, eh?
Khadgar #4 Khadgar
#3 Terroristas, amigos de terroristas, vecinos de terroristas, futuros terroristas, potenciales terroristas, terroristas teóricos o terroristas imaginarios.

Al final del día, terroristas todos. :roll:
alpoza #5 alpoza
#4 Así es, para esta gente son todos terroristas y animales.
