Al menos el 83% de los muertos en Gaza son civiles, según datos internos del Ejército israelí

Al menos el 83% de los gazatíes muertos en Gaza hasta mayo eran civiles, según una investigación conjunta publicada este jueves por The Guardian y la revista israelí +972, tras lograr acceso a una base de datos de inteligencia clasificada del Ejército israelí. En mayo, 19 meses después del inicio de la guerra, los servicios de inteligencia israelíes registraron 8.900 combatientes de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina como muertos o "probablemente muertos", según el texto, mientras que el total de fallecidos en Gaza sumaba 53.000 personas.
| etiquetas: gaza , israel , genocidio , derechos humanos
Ginebra,1960:
En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo.
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de
Al final del día, terroristas todos.