Al menos el 83% de los muertos en Gaza son civiles, según datos internos del Ejército israelí

Al menos el 83% de los gazatíes muertos en Gaza hasta mayo eran civiles, según una investigación conjunta publicada este jueves por The Guardian y la revista israelí +972, tras lograr acceso a una base de datos de inteligencia clasificada del Ejército israelí. En mayo, 19 meses después del inicio de la guerra, los servicios de inteligencia israelíes registraron 8.900 combatientes de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina como muertos o "probablemente muertos", según el texto, mientras que el total de fallecidos en Gaza sumaba 53.000 personas.