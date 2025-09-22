edición general
Al menos 60 personas heridas y 18 detenidas en Italia tras varios disturbios en una jornada de huelga por Gaza

Al menos 60 agentes del orden han resultado heridos y otras 18 personas han sido detenidas tras los disturbios ocurridos en Italia, en una jornada de protestas contra la ofensiva militar israelí en Gaza. Las manifestaciones se han extendido por todo el país; en total, 70 ciudades italianas han acogido distintas protestas. La movilización, convocada por sindicatos como la Unión Sindical de Base (USB), ha provocado cancelaciones de trenes, cortes de calles, interrupciones en el metro y en el tráfico urbano.

Jakeukalane #2 Jakeukalane
#0 reemplazado enlace por versión no amp. Eso es mejor para el meneo, para detectar duplicados y para quien vea la noticia, que si está en escritorio lo verá bien
Connect #3 Connect
Admirable esta gente que sale a la calle a protestar y partirse la cara si es necesario. Yo ni me entero de cuando son estas manifestaciones ni me entran las ganas de ir pese a que me disgusta enormemente el genocidio de Gaza. Y como yo, seguro que mucha gente que está en contra pero ya ir a la calle, da como más palo.

Así que todo mi respeto para esas personas que salen ahí fuera a arriesgarse a salir apaleado.
Battlestar #5 Battlestar
#3 Pues no sé, creo que puedes protestar contra el genocidio en Gaza perfectamente sin partirte la cara con nadie, y sin partir escaparates con vallas publicitarias
#1 alamajar
Il kale borrokini...
D303 #4 D303
Donde están los fascistas de Casa Pound. No deberían luchar contra el sionismo? Ah, no espera, que hoy los fascistas son pro sionistas
#6 Leon_Bocanegra
#4 aquí estará la gente de Leoncavallo y de la Oficina 99 . Los bastardos de casa Pound estarán aún intentando no cagarse encima mientras piensan si están con los sionistas o en contra.
