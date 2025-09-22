Al menos 60 personas heridas y 18 detenidas en Italia tras varios disturbios en una jornada de huelga por Gaza

Al menos 60 agentes del orden han resultado heridos y otras 18 personas han sido detenidas tras los disturbios ocurridos en Italia, en una jornada de protestas contra la ofensiva militar israelí en Gaza. Las manifestaciones se han extendido por todo el país; en total, 70 ciudades italianas han acogido distintas protestas. La movilización, convocada por sindicatos como la Unión Sindical de Base (USB), ha provocado cancelaciones de trenes, cortes de calles, interrupciones en el metro y en el tráfico urbano.