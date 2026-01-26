·
14
meneos
32
clics
Al menos 50 muertos y 380 desaparecidos en ocho naufragios en el Mediterráneo central
El mal tiempo está teniendo consecuencias mortales en las migraciones del Mediterráneo Central. El ciclón Harry está haciendo estragos en el sur de Italia y, en las últimas...
#5
devilinside
#4
Bueno, has incurrido en lo que técnicamente se denomina por aquí como calzador
0
K
12
#6
Zamarro
#4
Cambias el foco de la noticia, que se centra en tunez y sicilia, en el mediterraneo central, para hablar de otra cosa totalmente diferente.
Tambien te puedo hablar de que Trump es culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, y Condenan a nueve años de cárcel al exportavoz de Vox en Huércal (Almería) por agresión sexual a una menor.
He dicho alguna mentira?
0
K
9
#1
Albaricoquero
Pero el negocio y el rédito político continúan. Juegan al pin pon entre el gobierno de psoe y el de Marruecos con esta gente. Unos para sacar rédito y el otro para extorsionar. Y así vamos...
0
K
6
#2
devilinside
#1
Se nota que has venido a hablar de tu libro. La noticia habla del Mediterráneo central, no del occidental
0
K
12
#4
Albaricoquero
#3
#2
y lo que he dicho es mentira?
0
K
6
#3
Zamarro
#1
Manzanas traigo?
No se donde pintas tu en un mapa el Mediterraneo central, pero marruecos esta un poco lejos.
Se que has venido a "hablar de tu libro", pero un poco menos descaro no estaria mal.
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
