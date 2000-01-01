edición general
Al menos 365 personas arrestadas por manifestarse contra la prohibición del grupo Palestine Action en Londres

Desde el pasado mes de julio, Palestine Action está categorizado por ley como "organización terrorista" en el Reino Unido.

Asimismov #2 Asimismov
¿Para cuándo declararán como grupo terrorista al gobierno británico?
#3 KaisserSozze
Es que manda cojones, vandalizar empresas que fabrican armas para Israel y organizar protestas te convierte en terrorista. Protestar pacíficamente contra la ilegalización de los primeros te lleva a que te detengan. Y mientras matar a cientos de miles de civiles, provocar una hambruna y dejar hecho un yermo Palestina no es que no sea ni genocidio, no es nada, circulen. :wall:
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
ser miembro del grupo propalestino, o mostrar apoyo al mismo, está ahora tipificado como un delito penal que puede conllevar hasta 14 años de prisión, bajo la Ley de Terrorismo del año 2000.  media
cocolisto #6 cocolisto
El "jardín europeo" convertido en mazamorras.
#5 Albarkas
Los británicos son los que más culpa tienen de toda ésta mierda que está pasando en Palestina. Está bien que parte de su ciudadanía se rebele de tanto guano.
