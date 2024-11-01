Al menos 21 muertos en operación policial en una favela de Rio de Janeiro

Una nueva incursión policial contra el narcotráfico en una favela de Rio de Janeiro dejó este martes 21 muertos, un año después de la operación más letal en la historia de la ciudad, con 28 fallecidos en otro barrio. El gobernador del estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, dijo a los periodistas que entre los muertos hay dos policías y calificó la operación como «la mayor» ya realizada contra el Comando Vermelho, que junto con el Primer Comando de la Capital (PCC) es una de las más activas bandas del narcotráfico de Brasil.