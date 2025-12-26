Al menos 15 heridos en un ataque con cuchillo y químicos en una fábrica en Japón

Un hombre fue arrestado el viernes después de apuñalar a ocho personas y causar lesiones a otras siete con lo que se creía que era lejía en una fábrica de caucho en el centro de Japón, informaron las autoridades. Ocho personas fueron trasladadas a hospitales después de ser apuñaladas por un hombre armado con un cuchillo en la empresa Yokohama Rubber Company en la ciudad de Mishima, en la prefectura de Shizuoka, al oeste de Tokio, según el Departamento de Bomberos de Fujisan Nanto.