Al menos 12 turistas mueren tras beber alcohol casero en Sochi (Rusia)

Al menos 12 turistas mueren tras beber alcohol casero en Sochi (Rusia)

El consumo de bebidas adulteradas con metanol en un mercado de Sochi causó la muerte fulminante de una docena de personas que se alojaban en el hotel favorito de Putin

capitan__nemo #5 capitan__nemo
Y eso que esta droga está legalizada y regulada.
#1 DonaldBlake
La típica ruleta rusa.
ElBeaver #4 ElBeaver
El alcohol en Rusia es realmente barato, no entiendo la necesidad de consumir mezclas extrañas.
antesdarle #6 antesdarle
#4 “donde se estima que el 30% del mercado corresponde a bebidas sin regulación” Supongo que un país tan alcohólico como es Rusia debe ser normal beber lo que cualquiera prepara en su casa.
#3 Danae...
Jodó, esto si que es llevar el "Tourists go home" al siguiente nivel.
