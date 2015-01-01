·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6116
clics
Esta farmacéutica española se quedó a cuadros con todo lo que encontró al entrar en una farmacia de Nueva York y que en España "sería impensable".
5395
clics
Mujer selk'nam cargando a su hijo en la espalda en 1923 [ENG]
7923
clics
Primero fueron a por los musulmanes...¿Sabes lo que significa la Antiespaña?
5605
clics
"Fui el mayordomo de Epstein durante 18 años. No hay manera de que se suicidara' (Eng)
3096
clics
No son pocos los que están recuperando este tuit de Vox de 2015 sobre el islam: no, no es “Fake”
más votadas
557
Un grupo de activistas irrumpe durante la emisión de Gran Hermano en Israel para pedir el fin del exterminio en Gaza
438
España y otros siete países europeos firman un manifiesto contra el nuevo plan de Israel en Gaza
329
Muere niña de 13 años forzada a parir en Perú: el rostro del retroceso contra el aborto terapéutico
527
Iglesia SA: sin fieles pero con las mismas prebendas ¡Revisión del Concordato ya!
372
Estados Unidos da un ultimátum a España: el Gobierno tiene hasta final de mes para rescindir los contratos con Huawei
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
37
clics
Al menos 12 turistas mueren tras beber alcohol casero en Sochi (Rusia)
El consumo de bebidas adulteradas con metanol en un mercado de Sochi causó la muerte fulminante de una docena de personas que se alojaban en el hotel favorito de Putin
|
etiquetas
:
envenenamiento
,
metanol
,
turistas
,
sochi
,
rusia
5
1
2
K
36
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
2
K
36
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
capitan__nemo
Y eso que esta droga está legalizada y regulada.
0
K
13
#1
DonaldBlake
La típica ruleta rusa.
0
K
8
#2
cocococo
El caso del metílico:
es.wikipedia.org/wiki/Caso_del_metílico
0
K
8
#4
ElBeaver
El alcohol en Rusia es realmente barato, no entiendo la necesidad de consumir mezclas extrañas.
0
K
7
#6
antesdarle
#4
“donde se estima que el 30% del mercado corresponde a bebidas sin regulación” Supongo que un país tan alcohólico como es Rusia debe ser normal beber lo que cualquiera prepara en su casa.
0
K
10
#3
Danae...
Jodó, esto si que es llevar el "Tourists go home" al siguiente nivel.
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
es.wikipedia.org/wiki/Caso_del_metílico