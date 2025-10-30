Al menos 100 oficiales rusos han ejecutado a sus propios camaradas en Ucrania según el medio Vyorstka

Lo que comenzó como castigo por desobediencia o embriaguez en las trincheras se convirtió, a finales de 2025, en asesinatos por disputas de extorsión o conflictos personales, según el informe. Vyorstka afirmó haber recopilado cientos de relatos de dichas ejecuciones e identificado a 101 militares rusos acusados de llevarlas a cabo. La Fiscalía Militar General de Rusia ha recibido más de 12.000 denuncias relacionadas con abusos desde el inicio de la guerra a gran escala, y el número de informes ha ido en aumento desde la segunda mitad de 2023.