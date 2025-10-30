Al menos 100 oficiales rusos han ejecutado a sus propios camaradas en Ucrania según el medio Vyorstka

Lo que comenzó como castigo por desobediencia o embriaguez en las trincheras se convirtió, a finales de 2025, en asesinatos por disputas de extorsión o conflictos personales, según el informe. Vyorstka afirmó haber recopilado cientos de relatos de dichas ejecuciones e identificado a 101 militares rusos acusados de llevarlas a cabo. La Fiscalía Militar General de Rusia ha recibido más de 12.000 denuncias relacionadas con abusos desde el inicio de la guerra a gran escala, y el número de informes ha ido en aumento desde la segunda mitad de 2023.
Sin embargo, la mayoría no han recibido respuesta debido a lo que las fuentes de Vyorstka describieron como una prohibición no oficial de investigar a los comandantes de campo. Solo se han abierto 10 causas penales y cinco oficiales
La persona no importa una mierda ante la gran Rodina.
Moscú está al caer.
Pues que quieres que te diga, donde se ve a los reclutadores secuestrando gente y donde deserta la gente por miles cada mes es en Ucrania, al igual de dónde sale por patas los mercenarios Sudaméricanos. Mira a ver quién es más fácil que dispare a sus tropas, el que está en retirada, viendo como le desertan en masa y recibiendo por todos lados o el que avanza.
Pero claro, para la lógica de los NATOntados ellos son perfectos.
A mí no me extrañaría tanto que pasara en Ucrania.
Excepto porque no tienen tanto de donde sacar soldados como Rusia. Les sobran repúblicas y etnias que tirar al retrete.
Y si no es por propaganda, ahí está #5 para sacar falacias y exageraciones. Cada uno experto en su estilo
Pero nada seguid con la turra.
Las gracias