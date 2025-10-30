edición general
Al menos 100 oficiales rusos han ejecutado a sus propios camaradas en Ucrania según el medio Vyorstka

Lo que comenzó como castigo por desobediencia o embriaguez en las trincheras se convirtió, a finales de 2025, en asesinatos por disputas de extorsión o conflictos personales, según el informe. Vyorstka afirmó haber recopilado cientos de relatos de dichas ejecuciones e identificado a 101 militares rusos acusados de llevarlas a cabo. La Fiscalía Militar General de Rusia ha recibido más de 12.000 denuncias relacionadas con abusos desde el inicio de la guerra a gran escala, y el número de informes ha ido en aumento desde la segunda mitad de 2023.

balancin #2 balancin *
Está guerra hay que seguirla porque patatas.

#8 Kuruñes3.0
Puta basura de país, de cultura y de gente.
cosmonauta #11 cosmonauta *
Es una tradición soviética muy antigua la de ejecutar a sus propios soldados.

La persona no importa una mierda ante la gran Rodina.
Supercinexin #5 Supercinexin
Entre los 800.000 caídos a manos de los bravos guerreros purarraza ucranianos fuertemente motivados (ni mercenarios latinoamericanos ni nada, eh) y los ejecutados por sus propios mandos... en breve Putin tiene que llamarnos a filas a los putinejos antioccidentales del Menéame.

Moscú está al caer.
antesdarle #6 antesdarle *
#5 claro, Rusia entre sus filas tiene solo arios de la estepa siberiana xD no hay mercenarios ni gente que la han engañado y mandado al frente. Todo gente motivada. Tan motivada que los propios oficiales los asesinan para que no se vengan tan arriba con la felicidad que esto es una guerra.
HeilHynkel #9 HeilHynkel *
#6

Pues que quieres que te diga, donde se ve a los reclutadores secuestrando gente y donde deserta la gente por miles cada mes es en Ucrania, al igual de dónde sale por patas los mercenarios Sudaméricanos. Mira a ver quién es más fácil que dispare a sus tropas, el que está en retirada, viendo como le desertan en masa y recibiendo por todos lados o el que avanza.

Pero claro, para la lógica de los NATOntados ellos son perfectos.
antesdarle #13 antesdarle *
#9 se han visto bastantes vídeos de inmigrantes detenidos de forma ilegal y mandados al frente por parte de Rusia. Ya ni hablo de los soldados de Corea del Norte que han tratado de desertar (y lo que supone para sus familias). Han huido cientos de miles de rusos desde el inicio de la guerra. Por supuesto que en una maldita guerra muchos de los combatientes no lo hacen de forma voluntaria pero pretender hacer creer que eso solo lo hace Ucrania es ridículo. No sé si sabes que supone ser reservista en Rusia, cualquier persona que ha hecho el servicio militar obligatorio
#14 Robe7064 *
#9 Se llama internet. Cuando los ucranianos secuestran gente en las calles de Jerson es posible que en algunos casos alguien lo grabe y lo suba. Cuando los rusos secuestran gente en Ufá, no tanto.
#15 pozz
#14 Ete propagandista rusoplanista obvia que la constitucion española contempla que en caso de conflicto, el gobierno central español puede reclutar a civiles a la fuerza... y como en España, en practicamente cualquier pais.
balancin #10 balancin *
#7 propaganda porque viene del lado que no defiendes?

A mí no me extrañaría tanto que pasara en Ucrania.
Excepto porque no tienen tanto de donde sacar soldados como Rusia. Les sobran repúblicas y etnias que tirar al retrete.

Y si no es por propaganda, ahí está #5 para sacar falacias y exageraciones. Cada uno experto en su estilo
cenutrios_unidos #12 cenutrios_unidos
#10 Propaganda de ambos bandos. Que ya no nos chupamos el dedo.

Pero nada seguid con la turra.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
No como en Ucrania, que les regalan flores.
balancin #3 balancin
#1 flamante primer ytumás del meneo.
Las gracias {0x1f44d}
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#3 Se llama propaganda...
antesdarle #4 antesdarle
Algo me dice que duermen a pierna suelta.
#16 pozz
Mierda de pais con mierda de cultura.... De menuda nos libramos al no dejarles entrar en la UE.
