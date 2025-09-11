edición general
10 meneos
63 clics
Un menor roba un coche de alquiler, semiamputa una pierna a un amigo y se da a la fuga en Tetuán (Madrid)

Un menor roba un coche de alquiler, semiamputa una pierna a un amigo y se da a la fuga en Tetuán (Madrid)

La Policía ha detenido en la madrugada del miércoles a un menor de edad por robar un coche de alquiler y casi arrancarle la pierna a un amigo mayor de edad en el distrito madrileño de Tetuán. El menor, que había salido corriendo tras el atropello accidental de su amigo, horas más tarde, ya en la madrugada del miércoles, se personó en la Comisaría de la Policía Municipal para confesar la autoría de los hechos

| etiquetas: madrid , sucesos
8 2 1 K 99 actualidad
5 comentarios
8 2 1 K 99 actualidad
#1 kreator
Vamos toreto!
1 K 27
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#1

Torete más bien :roll:

Si no lo has pillado, busca en el cine español de los 70 más o menos ...
0 K 16
Torrezzno #4 Torrezzno
Quien no le ha amputado una pierna a un amigo alguna vez
0 K 16
#3 EISev
La meneo porque aparte del suceso y la mala suerte del colega, el seguro aquí es posible que se desentienda. A ver si acaban reclamando al último cliente de alquiler del coche que se dejó la puerta mal cerrada y con eso facilitó el robo del vehículo.
0 K 11
#2 oscarcr80
Un mal dia lo tiene cualquiera...
0 K 6

menéame