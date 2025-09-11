Un menor roba un coche de alquiler, semiamputa una pierna a un amigo y se da a la fuga en Tetuán (Madrid)

La Policía ha detenido en la madrugada del miércoles a un menor de edad por robar un coche de alquiler y casi arrancarle la pierna a un amigo mayor de edad en el distrito madrileño de Tetuán. El menor, que había salido corriendo tras el atropello accidental de su amigo, horas más tarde, ya en la madrugada del miércoles, se personó en la Comisaría de la Policía Municipal para confesar la autoría de los hechos