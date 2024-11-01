El 'mena' que violó a una niña de 14 años en Madrid es un adulto: tiene 23 años

Giro en el caso de la niña de 14 años violada por un supuesto mena junto al centro de menores de Hortaleza. El presunto violador, quien aseguraba tener 17 años, tiene en realidad 23. Así lo atestiguan los resultados de las pruebas radiológicas realizadas al joven de nacionalidad marroquí Mohamed R, que fueron desveladas por Vozpópuli. El informe de los forenses, avanzado por OkDiario y al que ha tenido acceso este medio, concluye que "la edad biológica más probable de Mohamed R. es de 23,2 años" y el "tramo inferior de la horquilla son los 19
| etiquetas: mena , violación , menor , hortaleza
niñosadultos" de esos sobre los que tenemos una responsabilidad que no se sabe muy bien porque y de los que no importa saber ni quienes son, ni su edad, ni de donde vienen, ni sus antecedentes, ni si entra ilegalmente .. Solo importa que es culpa nuestra, que les hemos fallado...
www.youtube.com/watch?v=_eeVJhL11gM
Lo lógico es pedir explicaciones y que se asuman responsabilidades paralelamente al juicio al hijo de mil putas violador.
Que no, que se hacen las cosas evidentemente mal y seguís con el discurso absurdo, así no se arregla nada.
Ante la duda, la ley obliga a considerarlos como niños hasta que un fiscal firme lo contrario, y para ello necesita algún indicio que sustente su decisión y evitar así acabar delante de un juez o tribunal internacional.
La comprobación de la edad del adolescente llegado en patera es absolutamente rutinaria a día de hoy. igualmente la prueba de maternidad de menores- presuntas madres, se la hacen A TODOS los que llegan.
El caso es que quizá estas pruebas que se hacen ahora se las podrían haber hecho antes de delinquir.
Afirma tener 17 y la horquilla de la prueba es edad más probable 23 y mínimo 19. Pues igual cuela