El 'mena' que violó a una niña de 14 años en Madrid es un adulto: tiene 23 años

Giro en el caso de la niña de 14 años violada por un supuesto mena junto al centro de menores de Hortaleza. El presunto violador, quien aseguraba tener 17 años, tiene en realidad 23. Así lo atestiguan los resultados de las pruebas radiológicas realizadas al joven de nacionalidad marroquí Mohamed R, que fueron desveladas por Vozpópuli. El informe de los forenses, avanzado por OkDiario y al que ha tenido acceso este medio, concluye que "la edad biológica más probable de Mohamed R. es de 23,2 años" y el "tramo inferior de la horquilla son los 19

| etiquetas: mena , violación , menor , hortaleza
vicvic #3 vicvic *
Ay, uno de "nuestros niños adultos" de esos sobre los que tenemos una responsabilidad que no se sabe muy bien porque y de los que no importa saber ni quienes son, ni su edad, ni de donde vienen, ni sus antecedentes, ni si entra ilegalmente .. Solo importa que es culpa nuestra, que les hemos fallado...
oricha_1 #6 oricha_1
#3 Aqui explican como cruzan. Para los que quieran informarse
www.youtube.com/watch?v=_eeVJhL11gM
ipanies #7 ipanies
#3 No, la ley es clara y esto no debería haber pasado si todos los funcionarios implicados en este caso hubieran hecho su trabajo... Son ellos los que nos han fallado a nosotros ;)
Lo lógico es pedir explicaciones y que se asuman responsabilidades paralelamente al juicio al hijo de mil putas violador.
plutanasio #8 plutanasio
#7 las pruebas de edad requieren de una radiografía y los hospitales ya están suficientemente colapsados. Así que estos ilegales lo que hacen es jodernos a los demás y haciendo que los sanitarios tengan que perder tiempo y dinero.
ipanies #9 ipanies
#8 Que cabrones, huyen de su puta casa y de regímenes insufribles sin pensar en los sanitarios españoles y nuestras arcas públicas!!
Que no, que se hacen las cosas evidentemente mal y seguís con el discurso absurdo, así no se arregla nada.
plutanasio #10 plutanasio
#9 pues este huyó de lo que fuese para buscar un futuro mejor o el discursito ese y terminó violando a una cría.
#14 Toponotomalasuerte
#3 menuda voladura tenéis en la cabeza. Es un violador hijo de puta e irá a la cárcel. Pero no te hagas pajas soltando tu odio hacia todos, que es lo que hacéis los que estáis podridos por dentro.
#17 rystan
#14 Es que el tema de qué hacen aquí en vez de estar con sus padres es otro tema distinto. La discusión, por supuesto, pasa por qué reponsabilidad tiene España en esto, que es el punto que yo no logro ver.
#18 Toponotomalasuerte
#17 pero en qué? Que película es esa? Es un violador, lo cogieron y va a comerse la cárcel. Que más hay? Que quieres esparcir tú odio al resto?
#21 rystan
#18 No en la peli. Es un esbirro del mal al que contrataron para secuestar a una testigo que había visto donde se escondía el elixir de la juventud. Pero se enamoraron y lucharon justos para que los de abajo supieran de su existencia.
denocinha #19 denocinha
#14 Quizás tenemos la voladura de que las violaciones lo mejor es evitarlas
denocinha #16 denocinha
#3 Por favor, no relacionemos las violaciones con los violadores
#2 Albarkas
Si tiene 23 años no es un mena
BlackDog #4 BlackDog
#2 Esa es la cuestión, tienen la ley muy aprendida, rompen el documento, dicen que tienen 16 años y entre pitos y flautas ahí los tienes, pero vamos esto es un secreto a voces, tu ves muchos de los supuestos menas y no tienen 16 años ni de coña
placeres #12 placeres
#4 No es ningún secreto, todo el mundo lo reconoce y lo dice abiertamente. Hacerse pasar por menor otorga más derechos.

Ante la duda, la ley obliga a considerarlos como niños hasta que un fiscal firme lo contrario, y para ello necesita algún indicio que sustente su decisión y evitar así acabar delante de un juez o tribunal internacional.

La comprobación de la edad del adolescente llegado en patera es absolutamente rutinaria a día de hoy. igualmente la prueba de maternidad de menores- presuntas madres, se la hacen A TODOS los que llegan.
#5 EISev *
#2 si se autoidentifica como menor y no tiene documentación...

El caso es que quizá estas pruebas que se hacen ahora se las podrían haber hecho antes de delinquir.

Afirma tener 17 y la horquilla de la prueba es edad más probable 23 y mínimo 19. Pues igual cuela
Javi_Pina #13 Javi_Pina *
#2 Que un dato no empañe el relato
Mistwatch #20 Mistwatch
Esta prueba debería hacerse por defecto a todo el que entra y asegure ser menor.
Libelulo #1 Libelulo *
Y no come cerdo.
CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
La mediocridad de los que están al cargo es incomprensible
#15 rystan
Alguna vez que se ha evaluado la edad de los MENA, son mayores la mitad.
#22 srskiner
#15 el dia que hagan equipos deportivos con los MENAS y los metan en la categoría de su edad oficial los chavales de los colegios españoles se van a cagar
