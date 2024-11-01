El 'mena' que violó a una niña de 14 años en Madrid es un adulto: tiene 23 años

Giro en el caso de la niña de 14 años violada por un supuesto mena junto al centro de menores de Hortaleza. El presunto violador, quien aseguraba tener 17 años, tiene en realidad 23. Así lo atestiguan los resultados de las pruebas radiológicas realizadas al joven de nacionalidad marroquí Mohamed R, que fueron desveladas por Vozpópuli. El informe de los forenses, avanzado por OkDiario y al que ha tenido acceso este medio, concluye que "la edad biológica más probable de Mohamed R. es de 23,2 años" y el "tramo inferior de la horquilla son los 19