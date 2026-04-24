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El Memorial indigna a la familia de ‘Naparra’ al señalar a ETA; el BVE lo reivindicó tres veces

El Memorial indigna a la familia de ‘Naparra’ al señalar a ETA; el BVE lo reivindicó tres veces

Eneko Etxeberria Alvárez, y la portavoz de Egiari Zor, Pilar Garaialde, han denunciado el uso «maquiavélico» de la desaparición de José Miguel Etxeberria Álvarez, ‘Naparra’, por parte del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que apunta a la autoría ETA pese a que el secuestro fue reivindicado en tres ocasiones por el Batallón Vasco Español (BVE) en 1980. El hermano de ‘Naparra’, por su parte, ha recordado que en dos ocasiones se le negó el reconocimiento de «víctima del terrorismo» por parte de las autoridades españolas, en 2008 y 2013.

| etiquetas: memorial víctimas gasteiz , naparra , bve , eta
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2 comentarios
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ehizabai #1 ehizabai
Una más del historiador/activista/cuentacuentos del Centro Memorial.
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ewok #2 ewok
#1 Me imagino que aunque el memorial apunte a la autoría de ETA, esa víctima, como las del GAL, nunca ha sido reconocida como "víctima del terrorismo", ¿no?
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menéame