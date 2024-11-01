La memoria democrática pendiente de Europa del Este

"Es realmente interesante cómo explican los autores que, con el mantenimiento del pleno empleo como dogma, los comunistas no tuvieron la capacidad de reacción de Occidente en la crisis del petróleo. La única salida fue el crédito y, desde ese instante, la desintegración del sistema era cuestión de tiempo. Estaba entrampado. Queda como nota curiosa mencionar que el único de ellos que se propuso contra viento y marea eliminar la deuda externa, Ceausescu, algo que logró con medidas draconianas sobre su propia población, acabó ejecutado"