Memorándum de la conversación desclasificados: la promesa de Clinton a Putin de integración en la OTAN (inglés)

En la sesión plenaria se presenta una curiosa conversación sobre la posible adhesión de Rusia a la OTAN. Putin está entusiasmado con la cooperación con la OTAN como forma de integrar a Rusia en Europa: “Deberían existir relaciones a gran escala entre Rusia y la OTAN” Lo dice poco más de un año después de los ataques de la OTAN contra Belgrado, cuando todas las relaciones con la OTAN estaban congeladas. Incluso expresa su pleno apoyo a la idea de la adhesión de Rusia, a lo que Clinton responde: “deberíamos empezar ahora” Putin responde: “Esta
La OTAN funciona con base en el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte (el famoso de “todos para uno, uno para todos”), pero ese artículo sólo aplica cuando un aliado es atacado desde fuera de la OTAN. Es decir: si Rusia ataca a Polonia, todos los demás pueden intervenir en defensa de Polonia.
En Europa ahora mismo hay entre 80 y 100k soldados norteamericanos ,repartidos por cientos de bases militares en prácticamente todos los países miembros.
Y siin ningún estatuto que impida que los "invitados" ataquen al anfitrión.
Titulo de @_cocolisto, el Pepe Gotera de la desinformación: Memorándum de la conversación desclasificados: la promesa de Clinton a Putin de integración en la OTAN
¿A qué puede deberse la discrepancia? Fácil: Clinton no promete el ingreso de Rusia a la OTAN en la conversación que se transcribe. El párrafo relevante.
[Clinton] I am serious about being ready to
Igual eres tú el que se toma un carajillo antes de leer los comentarios de MNM. Tu comprensión lectora no parece compatible con la sobriedad.
Las mentiras de Putin enlistadas, de una en una. Las risas comienzan cuando dicen que no quieren molestar en Georgia pero que ahora mismo no se pueden ir porque pobrecitos y desde entonces es carcajada tras carcajada.
Visto con la perspectiva que da el tiempo, que gran mentiroso es Putin.