Memorando legal clasificado sostiene que Trump no estaba limitado por leyes de EEUU o internacionales en captura de Maduro

Un nuevo dictamen legal clasificado elaborado por el Departamento de Justicia sostiene que el presidente de EE.UU. Donald Trump no estaba limitado por la legislación interna cuando aprobó la operación de Estados Unidos para capturar al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debido a su autoridad constitucional como comandante en jefe, y que tampoco está constreñido por el derecho internacional cuando se trata de llevar a cabo operaciones de aplicación de la ley en el extranjero, según fuentes que han leído el memorando.