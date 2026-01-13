edición general
Memorando legal clasificado sostiene que Trump no estaba limitado por leyes de EEUU o internacionales en captura de Maduro

Un nuevo dictamen legal clasificado elaborado por el Departamento de Justicia sostiene que el presidente de EE.UU. Donald Trump no estaba limitado por la legislación interna cuando aprobó la operación de Estados Unidos para capturar al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debido a su autoridad constitucional como comandante en jefe, y que tampoco está constreñido por el derecho internacional cuando se trata de llevar a cabo operaciones de aplicación de la ley en el extranjero, según fuentes que han leído el memorando.

...que han leído el memorando que hicieron los partidarios de Trump.
Ese memorando argumentaba que un presidente tenía una “autoridad constitucional inherente” para ordenar al FBI detener personas en países extranjeros, incluso si ello violaba el derecho internacional. La nueva opinión da ese punto por sentado...

Se basan en un memorando de 1989 del "Departamento de Justicia" para hacer el nuevo. Lo que dice no es que no este limitado por las leyes internaciones, sino que tiene el deber constitucional de incumplirlas si hace falta.


