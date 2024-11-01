Memorando para los jefes de departamentos y agencias ejecutivas [ENG]

Organizaciones de las que Estados Unidos se retirará. (a) Organizaciones no pertenecientes a las Naciones Unidas: (i) Pacto Energético Libre de Carbono 24/7; (ii) Consejo del Plan Colombo; (iii) Comisión para la Cooperación Ambiental; (iv) La Educación No Puede Esperar; (v) Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas; (vi) Foro de Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación de Carreteras; (vii) Coalición Libertad en Línea; (viii) Fondo Mundial para la Participación Comunitaria y la Resiliencia;