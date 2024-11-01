Memorando para los jefes de departamentos y agencias ejecutivas [ENG]

Organizaciones de las que Estados Unidos se retirará. (a) Organizaciones no pertenecientes a las Naciones Unidas: (i) Pacto Energético Libre de Carbono 24/7; (ii) Consejo del Plan Colombo; (iii) Comisión para la Cooperación Ambiental; (iv) La Educación No Puede Esperar; (v) Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas; (vi) Foro de Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación de Carreteras; (vii) Coalición Libertad en Línea; (viii) Fondo Mundial para la Participación Comunitaria y la Resiliencia;
Dejo una traducción de Google:
MEMORANDO PARA LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS EJECUTIVAS
En virtud de la autoridad que me confieren como Presidente la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, por la presente ordeno:
Sección 1. Propósito. (a) El 4 de febrero de 2025, emití la Orden Ejecutiva 14199 (Retirada de los Estados Unidos de ciertas organizaciones de las Naciones Unidas y
(xiii) Peacebuilding Commission;
(xiv) Peacebuilding Fund;
(xvi) UN Alliance of Civilizations;
(xix) UN Democracy Fund;
(xxv) UN Oceans;
(xxvii) UN Register of Conventional Arms;
(xxx) UN Water; and
(xxxi) UN University.
A mi personalmente me ha gustado este punto: (xxx) Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería y el Robo a Mano Armada contra Buques en Asia;
Seguro que quieren montar otro para combatir la piratería en el caribe y en Groenlandia.
Trump: como convertí la USA de los Tratados Internacionales en la USA de los Tarados Internacionales.