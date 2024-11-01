edición general
Memorando para los jefes de departamentos y agencias ejecutivas [ENG]

Organizaciones de las que Estados Unidos se retirará. (a) Organizaciones no pertenecientes a las Naciones Unidas: (i) Pacto Energético Libre de Carbono 24/7; (ii) Consejo del Plan Colombo; (iii) Comisión para la Cooperación Ambiental; (iv) La Educación No Puede Esperar; (v) Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas; (vi) Foro de Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación de Carreteras; (vii) Coalición Libertad en Línea; (viii) Fondo Mundial para la Participación Comunitaria y la Resiliencia;

#1
En resumen: Trump retira a EEUU de 46 convenciones y tratados internacionales.

Dejo una traducción de Google:


MEMORANDO PARA LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS EJECUTIVAS

En virtud de la autoridad que me confieren como Presidente la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, por la presente ordeno:

Sección 1. Propósito. (a) El 4 de febrero de 2025, emití la Orden Ejecutiva 14199 (Retirada de los Estados Unidos de ciertas organizaciones de las Naciones Unidas y

#5
#1 en la traducción faltan los del punto xiii al xxxi del apartado b. Por resaltar algunos que me llaman la atención:

(xiii) Peacebuilding Commission;
(xiv) Peacebuilding Fund;
(xvi) UN Alliance of Civilizations;
(xix) UN Democracy Fund;
(xxv) UN Oceans;
(xxvii) UN Register of Conventional Arms;
(xxx) UN Water; and
(xxxi) UN University.
#6
#5 Pues eso ya sería cosa de Google Translator, lo he metido a bloque y lo he cogido a bloque {0x1f481}
#7
#6 Google no quiere que sepamos cosas, que por otro lado no me extraña lo más mínimo :troll:
#2
Me da que muchos de esos foros sin subvenciones de eeuu, ó aumentan ka entrada de dinero por medio de otros países, ó cierran las puertas.

A mi personalmente me ha gustado este punto: (xxx) Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería y el Robo a Mano Armada contra Buques en Asia;
Seguro que quieren montar otro para combatir la piratería en el caribe y en Groenlandia. :-D
#4
El retroceso va a ser en escala de décadas y si sigue este ritmo, de siglos.
#3
Toda una declaración de intenciones:

Organizaciones de las que Estados Unidos se retirará -> Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) -> (vi) Comisión de Derecho Internacional

Trump: como convertí la USA de los Tratados Internacionales en la USA de los Tarados Internacionales.
