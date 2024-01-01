Meloni expresa su "profunda preocupación" ante el plan de Israel para Gaza

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó este lunes su "profunda preocupación" ante el plan de Israel de tomar el control de Ciudad de Gaza, al tiempo que calificó la situación humanitaria en el enclave de "injustificable e inaceptable". En una conversación telefónica con el presidente palestino Mahmud Abás, Meloni compartió "su profunda preocupación por las recientes decisiones israelíes, que parecen estar conduciendo a una mayor escalada militar", según informó su oficina.