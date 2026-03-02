edición general
Melania Trump preside reunión de la ONU para promover la "paz a través de la educación" tras el bombardeo de una escuela en Irán [ENG]

Días después de que los ataques en Irán resultaran en el bombardeo de una escuela primaria de niñas, matando al menos a 168 niñas, la primera dama Melania Trump presidió una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que promovió la “paz a través de la educación”.

Spirito #2 Spirito *
Ese asesinato de las niñas en Irán en un colegio por parte de EEUU e Israel no puede quedar impune, pues es algo gravísimo.

Lo digo una y otra vez y lo diré mil veces.

Debería traerle bastantes problemas a EEUU, además del rechazo natural cada vez mayor de cualquier persona empática con un mínimo de corazón.
#3 guillersk
#2 ¿ Que no ?
Spirito #4 Spirito
#3 Creo que en #2 me explico bien.

Léelo de nuevo, por favor. :roll:
#1 guillersk
Trump sacándosela por todos lados


:troll: ¿ Problem ?
