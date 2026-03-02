Melania Trump preside reunión de la ONU para promover la "paz a través de la educación" tras el bombardeo de una escuela en Irán [ENG]

Días después de que los ataques en Irán resultaran en el bombardeo de una escuela primaria de niñas, matando al menos a 168 niñas, la primera dama Melania Trump presidió una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que promovió la “paz a través de la educación”.
Lo digo una y otra vez y lo diré mil veces.
Debería traerle bastantes problemas a EEUU, además del rechazo natural cada vez mayor de cualquier persona empática con un mínimo de corazón.
Léelo de nuevo, por favor.
¿ Problem ?