Melania Trump logra el regreso de niños ucranianos tras negociar con Putin

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este viernes que ocho niños ucranianos que se encontraban en Rusia han regresado con sus familias en las últimas 24 horas gracias a un «canal de comunicación» que ella ha mantenido con el presidente de Rusia, Vladímir Putin.
Aunque me da que a esta no le preocupan los niños, solo los rubios...
Todos los carepalida son iguales.
No se donde lei que los fachas patrios de ezpañistan luchan para volverse mas nordicos, paso a paso
Mientras los niños se montan sus batucadas en flotillas hippieflaúticas los adultos negocian y llegan a acuerdos.
"de 31 MIL MILLONES de dólares para sostener EL GENOCIDIO de dos años de Israel en Gaza y la región
Un nuevo informe de Costs of War/Quincy Institute detalla la escala del apoyo militar, financiero y logístico de Washington a la campaña israelí.
Entre octubre de 2023 y octubre de 2025, al menos 21.700 millones de dólares en ayuda militar directa fluyeron a Israel:
• $17,900… » ver todo el comentario
Y al mismo tiempo, a una de las personas que más odian a Trump.
Merece la pena.
Como el cabrón se puede autoindultar de cosas presentes y futuras.
Y encima, como tiene a la corte suprema con mayoría (ya dijo que no se le puede juzgar por cosas hechas como presidente), pues me da miedito como reaccionaría.