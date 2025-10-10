edición general
Melania Trump logra el regreso de niños ucranianos tras negociar con Putin

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este viernes que ocho niños ucranianos que se encontraban en Rusia han regresado con sus familias en las últimas 24 horas gracias a un «canal de comunicación» que ella ha mantenido con el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Comentarios destacados:    
salteado3 #3 salteado3 *
Podría pedirle a su marido que no dé más bombas a Israel para que no maten más niños, tendría mucha más repercusión y está en su mano.

Aunque me da que a esta no le preocupan los niños, solo los rubios...
6 K 84
azathothruna #7 azathothruna
#3 Si pues.
Todos los carepalida son iguales.
No se donde lei que los fachas patrios de ezpañistan luchan para volverse mas nordicos, paso a paso :shit:
0 K 11
Sandilo #8 Sandilo *
#3 Trump ha hecho más por la paz en Gaza que cualquier otro dirigente mundial.

Mientras los niños se montan sus batucadas en flotillas hippieflaúticas los adultos negocian y llegan a acuerdos.
5 K -27
#9 sarri
#8 Claro, enviando 21.000M de dólares en ayuda militar a Israel, ha hecho muchísimo. A tergiversar a otro lao...
1 K 29
#10 lamarisevadecañas *
#8 Yo diría que es con mucho, el dirigente mundial que más ha hecho por el genocidio, después de Netanyahu...
"de 31 MIL MILLONES de dólares para sostener EL GENOCIDIO de dos años de Israel en Gaza y la región

Un nuevo informe de Costs of War/Quincy Institute detalla la escala del apoyo militar, financiero y logístico de Washington a la campaña israelí.

Entre octubre de 2023 y octubre de 2025, al menos 21.700 millones de dólares en ayuda militar directa fluyeron a Israel:

• $17,900…   » ver todo el comentario
0 K 9
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Se ha ganado el premio Primera Dama de la Paz
3 K 58
Malinke #4 Malinke
#2 a eso entraba, a pedir el Nobel de la paz para ella.
1 K 25
mente_en_desarrollo #12 mente_en_desarrollo
#4 Solo por las risas de dárselo a su mujer.
Y al mismo tiempo, a una de las personas que más odian a Trump.

Merece la pena.
1 K 25
Malinke #13 Malinke
#12 jaja, la echa de casa.
1 K 25
mente_en_desarrollo #14 mente_en_desarrollo
#13 Me da mas miedo que se entre en temas de violencia de género.

Como el cabrón se puede autoindultar de cosas presentes y futuras.
Y encima, como tiene a la corte suprema con mayoría (ya dijo que no se le puede juzgar por cosas hechas como presidente), pues me da miedito como reaccionaría.
0 K 14
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Tan irrelevante que es propaganda, directamente.
2 K 41
#1 arreglenenlacemagico
8 niños de los 30000 que tiene secuestrados
3 K 36
#11 cunaxa
#1 Un poco de justicia es de agradecer.
0 K 7
Black_Txipiron #6 Black_Txipiron
¿Está usando medios de la casa blanca sin ser electa? Ahorita le mandamos al juez peinado... :calzador: :troll:
1 K 30

