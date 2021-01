Las mejores webs de torrents (que funcionan) en 2021

Descargar torrents ya no es lo que era; es verdad que aún hay buenas webs para descargar torrents, pero no las vas a encontrar con una simple búsqueda en Google y no creo que quieras pasarte toda la tarde visitando docenas de páginas malas y esquivando anuncios intrusivos solo para ver que no ofrecen lo que buscas. Aquí es donde entro yo para ayudarte: he pasado incontables tardes probando todo tipo de webs de descarga de torrents en España para mantener esta lista actualizada y para mostrarte solo las mejores opciones.