Mejores servicios de almacenamiento en la nube con CLI para Ubuntu: (Guia)

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#1
tul
En
koofr.eu/
tb dan 10Gb por la cara y se puede acceder vía rclone
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#2
Ramen
Ni una mención a rclone
rclone.org/
en cuya lista de proveedores soportados están 5 de los 7 de la comparativa.
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#3
woopi
*
Mi mejor elección para Linux sería Mega, el cliente es muy bueno y está muy probado desde hace años. Pero echo de menos soluciones de sincronización libres. Un servidor facilísimo de configurar como
Syncthing
y conectas los clientes que quieras sincronizados, con control de versiones, sin límite de tamaño ni cuota de trasferencia máxima, con cifrado y p2p, etc. Y todo sin salir de tu casa/empresa/etc, y la "nube" es tuya. Bueno, es en mi opinión.
#2
¡Cierto, y alguna otra utilidad que se han olvidado!
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