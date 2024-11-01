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Mejores servicios de almacenamiento en la nube con CLI para Ubuntu: (Guia)

Mejores servicios de almacenamiento en la nube con CLI para Ubuntu: (Guia)

| etiquetas: ubuntu , drive , nube , linux
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3 comentarios
2 1 0 K 24 tecnología
tul #1 tul
En koofr.eu/ tb dan 10Gb por la cara y se puede acceder vía rclone
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Ramen #2 Ramen
Ni una mención a rclone rclone.org/ en cuya lista de proveedores soportados están 5 de los 7 de la comparativa.
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woopi #3 woopi *
Mi mejor elección para Linux sería Mega, el cliente es muy bueno y está muy probado desde hace años. Pero echo de menos soluciones de sincronización libres. Un servidor facilísimo de configurar como Syncthing y conectas los clientes que quieras sincronizados, con control de versiones, sin límite de tamaño ni cuota de trasferencia máxima, con cifrado y p2p, etc. Y todo sin salir de tu casa/empresa/etc, y la "nube" es tuya. Bueno, es en mi opinión. #2 ¡Cierto, y alguna otra utilidad que se han olvidado!
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