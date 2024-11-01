edición general
Las mejores frases de Charlie Kirk

Las mejores frases de Charlie Kirk  

Resumen de las mejores frases de Charlie Kirk a lo largo de su vida.

| etiquetas: frases , charlie , kirk
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Esto va en respuesta del "iluminado" que comentó que no había frases racistas de Charlie Kirk.

En fin.
#2 Leon_Bocanegra
#1 a ese le suda todo la polla. No hace ni dos días estaba justificado,como buen liberal, que el gobierno censure a periodistas.
#6 chochis
#1 y los bulardos que mete.
Mangione #4 Mangione *
"los niños deberían ver ejecuciones públicas" decía...
www.meneame.net/m/politica/charlie-kirk-aliado-trump-sugiere-ninos-deb

(censurado por una camarilla de 6 usuarios: www.meneame.net/m/politica/charlie-kirk-aliado-trump-sugiere-ninos-deb)
valandildeandunie #5 valandildeandunie
#4 Pues técnicamente la vieron.
lonnegan #3 lonnegan *
El epitafio de su lápida dice : I didn´t see that coming...
