Los mejores discos del siglo XXI, elegidos por 91 expertos musicales

Un jurado compuesto por críticos de música del país selecciona los 25 álbumes más destacados del primer cuarto de siglo, publicados entre el 2000 y el 2025.

música , siglo xxi
crob #1 crob *
Lista relativamente "interesante"
pero estas listas siempre pecan de esp/euro/USA centrismo
seguro que hay discazos hechos en Mali, India, Armenia o Rusia que nos perdemos :foreveralone: que sería mucho más interesante divulgar visto lo visto
Quién decide los expertos? o mejor cómo distinguimos de éxitos comerciales (esta lista por ejemplo) en lugar de mejores discos realmente
3 K 33
Mark_ #3 Mark_
#1 no puedes tener más razón.

Cuando veo esas listas de "los mejores 100 éxitos de..." siempre pienso...¿según quién? Porque si le hubieras preguntado a mi padre la lista no tendría nada que ver con la que te hubiera dicho mi madre, y la mía tampoco cuadraría demasiado.

Así que al final la mejor música es la que uno disfruta, por el motivo que sea. Así sea música petarda de los 2000 como un clásico de jazz de los 60.
1 K 23
#4 XXguiriXX
#1 Ni eso. No sale ningún album de Linkin Park o Evanescence, sólo por dar un par de ejemplos.
0 K 12
Mark_ #5 Mark_
#4 sale Green Day, que sólo tuvo relevancia en Estados Unidos, pero no sale Linkin Park, que fue un éxito en toda Europa.

Otra lista de mierda.
0 K 11
ElBeaver #7 ElBeaver
Menuda mierda de lista
1 K 17
Donal_Trom #6 Donal_Trom
La lista de Rosalía.
1 K 16
pedrobotero #8 pedrobotero
0 metal no party
0 K 10
EsUnaPreguntaRetórica #9 EsUnaPreguntaRetórica
Dos discos de Rosalía y uno de C. Tangana entre los cinco primeros. Nivelazo de lista :shit:
0 K 10
ixo #10 ixo
Lista chorra de fin de año.
he leído hasta el "19. La Oreja de Van Gogh"... y ahí lo he dejado.
xD xD xD
0 K 8

