Mejor ser tonto que un gili...

“Si en la primera media hora de partida no descubres quién es el tonto de la mesa, posiblemente seas tú”. No todos los estafados son iguales. 300.000 inversores del Popular, perdiéndo todo en 24 hr. Es una estafa institucional. En frente el “Madoff catalán”, robó a grandes fortunas hasta 350 millones. Parte no ha sido denunciado al ser dinero negro. A unos les han tomado por tontos y merecen solución. Los otros, creyendo que iban a blanquear dinero con rentabilidades del 15% y 20% se han pasado de listos y merecen trato diferente.