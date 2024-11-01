Adiós a la voz de 'La Abeja Maya', 'Fraggle Rock' o 'Tarzán': muere a los 89 años Mercedes Valimaña 'La Macaria'  

Hay voces que pasan a la historia por grandes discursos o grandes papeles de cine o teatro y otras por canciones que marcan a generaciones. Es el caso de Mercedes Valimaña 'La Macaria', que ha fallecido hoy a los 89 años en El Puerto de Santamaría (Cádiz), su localidad natal. Formó parte del 'Trío La, La, La' que acompañó a Massiel en Eurovisión, pero además le puso voz a las canciones de "Fraggle Rock", "La Abeja Maya", "Barrio Sésamo", "Érase una vez el hombre" o la película "Tarzán". También acompañó a algunos de los artistas más ilustr...