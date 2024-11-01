edición general
El mejor cuarto de la historia de la NBA: Lakers contra Kings, 1987

El partido empieza con 29-0 para los Lakers de Magic Johnson, Kareem Abdul Jabbar, James Worthy...

