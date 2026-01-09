Lo mejor del CES 2026: un móvil que se convierte en tableta y un robot aspirador que sube escalones

El Consumer Electronics Show (CES) ha cerrado sus puertas este viernes en Las Vegas (EE UU) como el mayor escaparate mundial de las tendencias llamadas a dominar la industria tecnológica durante este 2026. Con más de 140.000 asistentes y más de 4.500 empresas e instituciones exhibiendo sus novedades, el catálogo de innovaciones cubre cualquier tipo imaginable de productos destinados a satisfacer las necesidades tanto del público general como de los profesionales especializados. Y en un año en que se espera que Apple lance su primer teléfono....