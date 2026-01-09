edición general
Lo mejor del CES 2026: un móvil que se convierte en tableta y un robot aspirador que sube escalones

El Consumer Electronics Show (CES) ha cerrado sus puertas este viernes en Las Vegas (EE UU) como el mayor escaparate mundial de las tendencias llamadas a dominar la industria tecnológica durante este 2026. Con más de 140.000 asistentes y más de 4.500 empresas e instituciones exhibiendo sus novedades, el catálogo de innovaciones cubre cualquier tipo imaginable de productos destinados a satisfacer las necesidades tanto del público general como de los profesionales especializados. Y en un año en que se espera que Apple lance su primer teléfono....

Antipalancas21
Hasta ahora, los móviles plegables se posicionaban como un objeto de deseo para quienes aspiran a poder multiplicar por dos el tamaño de pantalla de su teléfono para ver películas o tomar notas; o para quienes se quieren dar el gustazo de doblar su móvil para que les quepa en casi cualquier bolsillo y como novedad el ladrillo inteligente de Lego, como tecnología más prometedora; los portátiles de pantalla enrollable de Lenovo,
janatxan
#1 o para los posturetas, los mas.
wendigo
Ostias con el trifold, vale que no tiene mala pinta y no se nota demasiado cuando está desplegado, pero.... 2500$ como que no. Prefiero un móvil y una tablet xD

