México rechaza la entrada de tropas estadounidenses en su territorio [en]

La presidenta de México, tras conocer que el presidente Trump ha ordenado al ejército que combata en otros países contra los cárteles de la droga —considerados como grupos terroristas extranjeros—, ha dicho que a las fuerzas estadounidenses no se les permitirá entrar en el país. "Estados Unidos no va a venir a México con sus militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber una invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado", dijo la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum al New York Times.