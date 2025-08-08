edición general
México rechaza la entrada de tropas estadounidenses en su territorio [en]

La presidenta de México, tras conocer que el presidente Trump ha ordenado al ejército que combata en otros países contra los cárteles de la droga —considerados como grupos terroristas extranjeros—, ha dicho que a las fuerzas estadounidenses no se les permitirá entrar en el país. "Estados Unidos no va a venir a México con sus militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber una invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado", dijo la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum al New York Times.

#1 Zamarro
quieren hacer la jugada de siempre.
Meto mis mierdas, meto mis paisanos en tu pais, doy dinero a los carteles para que crezcan sanos y fuertes, y a los años cuando todo estalla por los aires, meto a mi ejercito para defender a mi pais en el tuyo ... y ya lo que viene despues es la risa, nos quedamos ya que estamos ... y nos anexionamos el 40% de mexico otra vez xD
Supercinexin #10 Supercinexin
#1 Dinero a los carteles... y entrenamiento.

Las atrocidades, descuartizamientos, ejecuciones masivas y salvajadas de ese estilo empezaron en México con Los Zetas, que básicamente se trataba de las fuerzas especiales del ejército mexicano... entrenadas por EEUU e Israel en la lucha anticomunista.

Los angelicos pronto vieron que ganaban más perras siendo narcotraficantes que como soldados y sencillamente utilizaron todo lo que habían aprendido de sus maestros para sembrar el terror en el país…   » ver todo el comentario
plutanasio #3 plutanasio
Pues a ver si Claudia hace algo porque sus fuerzas de seguridad controlen todo el país y no tengan ciudades doblegadas a los cárteles como lleva pasando mucho tiempo.
#6 Barret_Garvey
#3 El día que la dea y la cia dejen de financiar narcos en México seguramente se pueda.
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#6 Bulos y mas bulos
Menéame, buen trabajo
#4 cocococo
Hay que escribir México, no Méjico, que si no los mexicanos se cabrean porque se creen que son más usanos que otra cosa.
Andreham #7 Andreham
Si los trumperos no consumieran drogas, no habría que luchar contra ellas.

Hay más mierda en los baños del congreso que en algún estado americano todo junto.
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
Eso es lo que ella se cree...

¿Le ha preguntado a Trump si piensa bombardear Mexico sin su visto bueno?

{0x1f602}
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
Es que los mexicanos tenían el tema ya casi dominado
Acaban con ello en unas semanas
#2 yokitolakaka *
Pues le harían un favor, no morirían policías mexicanos.

Esta claro que quieren que los carteles sigan campando a sus anchas.
Heni #8 Heni
#2 Creo que te perdiste los últimos 25 años de intervenciones militares estadounidense en zonas civiles, te doy algún ejemplo: Operación Phantom Fury en Falluja en 2004, así es como van quedar las ciudades en México, libres de cárteles, es verdad, pero también de toda vida  media
