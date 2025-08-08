México rechaza la entrada de tropas estadounidenses en su territorio [en]

La presidenta de México, tras conocer que el presidente Trump ha ordenado al ejército que combata en otros países contra los cárteles de la droga —considerados como grupos terroristas extranjeros—, ha dicho que a las fuerzas estadounidenses no se les permitirá entrar en el país. "Estados Unidos no va a venir a México con sus militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber una invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado", dijo la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum al New York Times.
| etiquetas: usa , méxico , política internacional , belicismo , cárteles
Meto mis mierdas, meto mis paisanos en tu pais, doy dinero a los carteles para que crezcan sanos y fuertes, y a los años cuando todo estalla por los aires, meto a mi ejercito para defender a mi pais en el tuyo ... y ya lo que viene despues es la risa, nos quedamos ya que estamos ... y nos anexionamos el 40% de mexico otra vez
Las atrocidades, descuartizamientos, ejecuciones masivas y salvajadas de ese estilo empezaron en México con Los Zetas, que básicamente se trataba de las fuerzas especiales del ejército mexicano... entrenadas por EEUU e Israel en la lucha anticomunista.
Los angelicos pronto vieron que ganaban más perras siendo narcotraficantes que como soldados y sencillamente utilizaron todo lo que habían aprendido de sus maestros para sembrar el terror en el país… » ver todo el comentario
