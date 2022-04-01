Mein Leben! Un repaso por la saga Wolfenstein

Wolfenstein es una franquicia que puede alardear de ser una de las más longevas, con más de 40 años de vida. Hoy en día la tenemos como un referente en la industria del videojuego, y como una de las más influyentes en el género de los FPS. Querida y respetada por millones de jugadores en todo el mundo, esta saga hace gala de un lore rico, con un concepto único, serio y bastante oscuro. Uno en el que los alemanes ganan la Segunda Guerra Mundial y ahora dominan el mundo con mano de hierro.