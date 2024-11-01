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El megaproyecto audiovisual del PSOE se hunde: apenas 600 suscriptores en seis meses

El megaproyecto audiovisual del PSOE se hunde: apenas 600 suscriptores en seis meses

El proyecto audiovisual 'Zona Roja' impulsado por el PSOE y concebido como una réplica del modelo de Canal Red se ha convertido, con el paso de los meses, en un evidente fracaso de audiencias y de impacto mediático. La iniciativa, que comenzó a rodar hace más de medio año con el objetivo declarado de reforzar la presencia del partido en el ecosistema digital, no ha logrado despertar un interés significativo entre los usuarios ni consolidar una comunidad fiel de seguidores. A pesar de contar con una infraestructura que incluye plató propio...

| etiquetas: psoe , zona roja
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7 comentarios
7 0 3 K 49 actualidad
Gandark_S1rk #2 Gandark_S1rk
pues primera noticia que ese chiringuito existe
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#4 Eukherio
#2 Es que ni es un megaproyecto audiovisual ni es un un chiringuito, es un canal de YouTube del PSOE, sin más. Tiene pinta de barato además, con lo que no creo que nadie llore si no funciona.
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pitercio #6 pitercio *
Habría que colocar a alguien que al final vendió la scooter.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... personal contratado y el respaldo de una de las marcas políticas más reconocibles del país, el canal -bautizado como Zona Roja- apenas supera los 600 suscriptores en YouTube. Los datos de visualizaciones refuerzan esta sensación de irrelevancia: ninguno de los vídeos publicados ha logrado rebasar la barrera de las 2.000 reproducciones, una cifra modesta incluso para proyectos amateurs, y muy por debajo de las expectativas razonables para una iniciativa de partido con ambición nacional.

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BobbyTables #5 BobbyTables
Quizás si montan un bar...
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
ni con el pc de mi enemigo, hoyga
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FunFrock #7 FunFrock
¿cuando nos ha costado a todos?
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menéame