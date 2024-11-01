El megaproyecto audiovisual del PSOE se hunde: apenas 600 suscriptores en seis meses

El proyecto audiovisual 'Zona Roja' impulsado por el PSOE y concebido como una réplica del modelo de Canal Red se ha convertido, con el paso de los meses, en un evidente fracaso de audiencias y de impacto mediático. La iniciativa, que comenzó a rodar hace más de medio año con el objetivo declarado de reforzar la presencia del partido en el ecosistema digital, no ha logrado despertar un interés significativo entre los usuarios ni consolidar una comunidad fiel de seguidores. A pesar de contar con una infraestructura que incluye plató propio...