El megacontrato de 7.240 millones para El Tallerón de Gijón: 536 vehículos militares y una oportunidad histórica para la industria asturiana

El contrato se articula en dos grandes programas de artillería autopropulsada: Artillería autopropulsada sobre cadenas (ATP Cadenas), con un presupuesto de 4.554 millones de euros. Artillería autopropulsada sobre ruedas (ATP Ruedas), dotado con 2.686 millones de euros. En ambos casos, Indra actuará como “plataformista”, encargándose de la construcción e integración de los vehículos, mientras que Escribano M&E desarrollará el módulo de artillería, que incluye el cañón y los sistemas de disparo.

tetepepe #2 tetepepe
No quiero ni pensar las comisiones/sobres que generará semejante operación.
NoPracticante #1 NoPracticante
Como nos han colado el gasto militar. Dinero tirado a la basura.
Kachemiro #3 Kachemiro
#1 a ver.. no es tirado a la basura. Es para engrosar las billeteras de accionistas que mercadean con guerras y muerte.
