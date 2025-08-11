Medusas detienen cuatro reactores de una central nuclear francesa

Cuatro de los seis reactores de la central nuclear de Gravelines, en el norte de Francia, han parado su producción a causa de la presencia masiva y no previsible de medusas en los tambores filtrantes de las estaciones de bombeo, situadas en la parte no nuclear del complejo, indicó este lunes la eléctrica EDF.
| etiquetas: francia , centrales nucleares , energía nuclear , nuclear , medusas
