Medusas detienen cuatro reactores de una central nuclear francesa

Medusas detienen cuatro reactores de una central nuclear francesa

Cuatro de los seis reactores de la central nuclear de Gravelines, en el norte de Francia, han parado su producción a causa de la presencia masiva y no previsible de medusas en los tambores filtrantes de las estaciones de bombeo, situadas en la parte no nuclear del complejo, indicó este lunes la eléctrica EDF.

12 comentarios
#6 Grahml *
Aquí representación gráfica de lo que está sucediendo ahora en esas centrales nucleares.  media
4 K 69
Supercinexin #10 Supercinexin
#6 ostia menudas jamelgas mutantes, darme a mí también un poco de plutonio
1 K 38
#11 tromperri
#10 dadme
0 K 8
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Lo de las medusas nunca lo había visto, pero si no me equivoco en España mejillones ¿tigre? han tocado mucho los cojones a las hidroeléctricas.

P.S. No, mejillones cebra (también tienen rayas :roll: los tigres son bechamel )

hidroblue.com/desinfeccion-mejillon-cebra
2 K 41
ur_quan_master #12 ur_quan_master
#3 los tigres son con tomate picante
0 K 12
victorjba #7 victorjba
Pues espérate a la rebelión de los delfines xD
1 K 32
joffer #9 joffer
Susto me da OVH
0 K 12
baronrampante #5 baronrampante
"No previsible" es lo que siempre dirán cada vez que se produzca un problema. Menuda mierda de garantías.
1 K 9
Kamillerix #8 Kamillerix
Et alors? :roll:
0 K 9
#1 Katos *
Entonces es que las medidas de seguridad han funcionado perfectamente
Sensacionalista e ideológica propio de MNM
0 K 7
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Efectivamente, pero no por ello deja de ser noticia, vaquero. De hecho, están obligados por ley a informar a las instituciones de ello. Menos mal que no trabajas en Protección Civil. xD
3 K 62
reivaj01 #4 reivaj01
#1 La energía nuclear es una fuente de energía estable. Las centrales nucleares pueden operar de manera constante y predecible, proporcionando una fuente de electricidad confiable y continua, lo que ayuda a mantener la estabilidad de la red eléctrica.
UIUIUIUI ¡Qué vienen las medusas! UIUIUIUI
3 K 40

