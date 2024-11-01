edición general
Los médicos rompen con Sanidad y prevén una huelga indefinida: «Para Asturias sería un situación complicada»

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, asegura haberse llevado «un disgusto» con la ruptura de las negociaciones e insiste en que «todavía hay tiempo»

calde
En cambio, los usuarios que son los que ponen si salud en peligro, no dicen nada...

Típico de la sanidad.
gale
La CESM pidiendo un estatuto propio para médicos porque son así de especiales. No les vale el Estatuto Marco para personal sanitario que ha habido hasta ahora. Deberían explicar bien las razones.
