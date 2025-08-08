·
Médicos palestinos lamentaron el colapso del sistema sanitario en Gaza ante la ofensiva israelí: "Es un desmantelamiento de la vida"
El personal sanitario del enclave enfrenta una escasez extrema de medicamentos, alimentos y agua, y alerta sobre una “hambruna silenciosa” que afecta especialmente a niños
|
etiquetas
:
palestina
,
conflicto
,
gaza
,
israel
,
medio oriente
actualidad
1 comentarios
#1
Pertinax
Lo sorprendente es que estos héroes aguanten.
