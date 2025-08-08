edición general
Médicos palestinos lamentaron el colapso del sistema sanitario en Gaza ante la ofensiva israelí: “Es un desmantelamiento de la vida”

Médicos palestinos lamentaron el colapso del sistema sanitario en Gaza ante la ofensiva israelí: “Es un desmantelamiento de la vida”

El personal sanitario del enclave enfrenta una escasez extrema de medicamentos, alimentos y agua, y alerta sobre una “hambruna silenciosa” que afecta especialmente a niños

Lo sorprendente es que estos héroes aguanten.
