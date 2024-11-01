Los médicos hindúes: orígenes de la medicina ayurvédica y la cirugía estética

La medicina hindú puede remontarse 4000 años antes de Jesucristo, aunque no alcanzó un grado de perfección hasta la mitad del segundo milenio antes de nuestra era. Los libros hindúes más antiguos conocidos, el RigVeda y el Atarwa Veda —la época Veda se inicia con la llegada de unas tribus arias a la India hacia el 1500 a. C. y finaliza unos 700 años después—, tienen un carácter teúrgico y mágico. Durante el periodo brahamánico (800 a. C. 1000 d. C.) los médicos pertenecían a una casta, Ambastha, inferior a la de los sacerdotes y hacían un juram