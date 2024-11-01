Los médicos convocan una semana de huelga al mes desde el 16 de febrero contra el estatuto marco

Las organizaciones médicas que forman el Comité de Huelga han convocado un paro indefinido a partir del próximo 16 de febrero para protestar contra el estatuto marco, que negocian con el Ministerio de Sanidad, y exigir una regulación específica para este colectivo. En concreto, el formato acordado para esos paros es el de una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se alargará, en principio, hasta junio como primera etapa.