Los médicos convocan una semana de huelga al mes desde el 16 de febrero contra el estatuto marco

Las organizaciones médicas que forman el Comité de Huelga han convocado un paro indefinido a partir del próximo 16 de febrero para protestar contra el estatuto marco, que negocian con el Ministerio de Sanidad, y exigir una regulación específica para este colectivo. En concreto, el formato acordado para esos paros es el de una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se alargará, en principio, hasta junio como primera etapa.

#1 Ahora mismo sólo interesan las huelgas de los maquinistas.

Los que nos salvan las vidas no importan.
#2 Que yo sepa sin declarar huelga hoy no han ido a trabajar y han jodido el día a miles de trabajadores
Éste es el único camino que el Ministerio de Sanidad no ha podido cortar.

Ya que abunda la desinformación, dejo aquí mi comentario para más contexto del por qué: meneame.net/story/monica-garcia-llega-acuerdo-sindicatos-sobre-estatut
joer, si al menos en mi CCAA el SIMPA ya consiguió que no les dieran sablazo por ejercer en la privada de tardes y ya eso de cotizar las guardias nocturnas como tales se la sudó, así están los sindis independientes de médicos hasta la cona que no quieren ni Estatuto Marco Específico ni ottias, sólo las mejoras obvias (cotizar una guardia que no es lo mismo que cobrarla cual si fueras cerrajero en hora extra, cosa que muchos médicos asumen: no es que no nos "valoren", es que somos un servicio público y no da pa tó)
Serán fachas de esos.
