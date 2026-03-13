Los médicos de la antigua Grecia y los orígenes de los tratamientos contra la calvicie [Eng]

Desde Hipócrates hasta Galeno , los médicos de la antigua Grecia no consideraban la calvicie una cuestión de vanidad, sino que la estudiaban activamente como una afección médica. Buscaban remedios prácticos que aún hoy influyen en los enfoques modernos para la alopecia androgenética (AGA). Sus ideas, basadas en la observación y la teoría, se convirtieron en una parte importante de la filosofía médica y la historia de la dermatología. Si bien no todos sus remedios resisten el escrutinio científico, el marco que establecieron ayudó a las generaci