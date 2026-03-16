Mediaset y Kiko Matamoros, condenados por vulnerar el derecho al honor de 'Mari Carmen y sus muñecos' al informar de su muerte en Sálvame

Mediaset y Kiko Matamamoros han sido condenados a pagar 20.000 y 5.000 por vulnerar el derecho al honor de la artista María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, conocida como Mari Carmen y sus muñecos. Según la sentencia, el programa abordó el fallecimiento con "un tono especialmente ofensivo", que califica de "absolutamente innecesario y carente de la mínima consideración" con manifestaciones vejatorias y lesivas. La Justicia también obliga a leer íntegramente el fallo condenatorio en uno de los informativos de la franja de la noche