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Mediaset y Kiko Matamoros, condenados por vulnerar el derecho al honor de 'Mari Carmen y sus muñecos' al informar de su muerte en Sálvame

Mediaset y Kiko Matamoros, condenados por vulnerar el derecho al honor de 'Mari Carmen y sus muñecos' al informar de su muerte en Sálvame

Mediaset y Kiko Matamamoros han sido condenados a pagar 20.000 y 5.000 por vulnerar el derecho al honor de la artista María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, conocida como Mari Carmen y sus muñecos. Según la sentencia, el programa abordó el fallecimiento con "un tono especialmente ofensivo", que califica de "absolutamente innecesario y carente de la mínima consideración" con manifestaciones vejatorias y lesivas. La Justicia también obliga a leer íntegramente el fallo condenatorio en uno de los informativos de la franja de la noche

| etiquetas: mediaset , la fábrica de la tele , sálvame , mari carmen y sus muñecos
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2 comentarios
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
EL TITULAR ES FALSO: la condena no es por informar de su fallecimiento sino por utilizar "un tono especialmente ofensivo"
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
hasta que no se impongan penas de inhabilitacion esto sera un circo donde los payasos entraran en pista para llevarse dinero
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menéame