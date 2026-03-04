Mediapro anuncia un ERE para despedir a unos 250 empleados de Barcelona y Madrid

Mediapro ha comunicado este miércoles por la tarde a los sindicatos su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a unas 250 personas. Los centros presumiblemente afectados serán Barcelona y Madrid. Mediapro cuenta con 1.100 trabajadores en España, por lo que el despido de 250 personas afectaría al 22% de la plantilla. Las fuentes consultadas apuntan que también podría haber despidos en otros países. Conviene recordar que la compañía fundada en Barcelona en 1994 tiene 6.000 trabajadores en todo el mundo.