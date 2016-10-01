El mecanógrafo, de Javier García Sánchez

Empiezo mostrando una fotografía del ejemplar que tengo en casa. Es casi más grueso que ancho. Impresiona, ¿verdad? Si mis cuentas no fallan, 660.000 palabras.... El libro comienza en primera persona. Quien nos habla se está haciendo una serie de preguntas: ¿Qué motivos pueden llevar a un hombre sin antecedentes y aparentemente tranquilo a cometer un asesinato múltiple? ¿Qué razones pueden llevarlo a elegir como escenario un colegio? ¿Qué puede estar pasando por su cabeza en el momento de apretar el gatillo, y acabar con la vida de dos niñas,