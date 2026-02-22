edición general
Mecánicos advierten del error con el AdBlue que destruye motores diésel en invierno

La bajada de las temperaturas en invierno supone un desafío crítico para los propietarios de vehículos diésel equipados con tecnología de reducción de emisiones. El riesgo de que el AdBlue se solidifique dentro del depósito aumenta considerablemente con el frío, lo que obliga a extremar las precauciones y a utilizar aditivos específicos para evitar reparaciones costosas en el taller. El frío intenso compromete el funcionamiento de los motores diésel modernos equipados con el sistema de Reducción Catalítica Selectiva.

3 comentarios
josde
Al estar formado por urea y agua desmineralizada, el producto tiende a solidificarse dentro de las conducciones y el tanque cuando el termómetro cae.
cosmonauta
El adblue congela a -11C y los coches llevan sensores, algunos también calentadores. Y siempre queda la solución del publirreportaje del señor que vende aditivos.

A esa temperatura, es más problemático el diesel que el adblue.
woody_alien
Ingeniería alemana a su alcance ...
