Mazón “fabrica” y “oculta” pruebas en la comisión de la DANA: “Nada está certificado por un notario”

Sin embargo, la falta de coherencia en su relato no solo se limita a este nuevo listado de llamadas. Desde el PSPV-PSOE denuncian ahora que el presidente valenciano ha “fabricado” y “ocultado” las pruebas requeridas en la comisión de investigación de Les Corts. En lo referente al listado de llamadas, fuentes socialistas advierten de que en este último registro, además de ocultar aquellas llamadas que realizó antes de las 17:37 horas, no aparecen las llamadas recibidas, ni las perdidas ni tampoco las que él mismo colgó.