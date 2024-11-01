edición general
Mazón desaparecido otra vez: el president no acude a la reunión de coordinación de emergencias para preparar el temporal

El president ha vuelto a desaparecer, como el día de la DANA, mientras la Generalitat convocaba una reunión este domingo para prepararse de cara al aviso rojo de la AEMET en la Comunitat para este domingo. El mandatario valenciano estaba esta mañana en Murcia, en el acto de clausura celebrado por el Partido Popular tras el encuentro de los barones 'populares' de este fin de semana, y no en su comunidad autónoma, donde el aviso rojo por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones estaba activado desde este sábado.

#6 mariopg
es del tipo de políticos que está en política para forrarse, un hedonista incompetente de manual
MCN #31 MCN
#6 qué culpa tendrá el hedonismo? Pero si ellos son muy españoles y católicos!
Asimismov #1 Asimismov
A los peperos siempre les pilla de fiesta.
#3 Barriales
#1 alcohol, coca y coños.
#7 rafeame
#3 mejor cócteles y ya tienes las tres ces.
obmultimedia #10 obmultimedia
#3 el es mas de poner el culo.
pichorro #4 pichorro
No se puede ser más inútil.
woody_alien #14 woody_alien
#4 ¿No? Tú espera que empiece a llover.
Arzak_ #2 Arzak_
Qué miren en El Ventorro, estará atragantado 8-D
OdaAl #25 OdaAl
#2 no hay dos sin tres
vicus. #8 vicus. *
Fiel a su cita en El Ventorro pase lo que pasa, clientes así ya no quedan, y votontos así cuando toca meter la papeleta en la urna, menos todavía.
Dragstat #13 Dragstat *
#8 se rie de todos de esta manera tan descarada porque sabe que va a ganar las elecciones de calle igualmente.
Raziel_2 #15 Raziel_2
Casi un año después ahí sigue, tan pichi.

No entiendo como hay alguien que crea que va a hacer algo diferente...
3 K 41
neo1999 #27 neo1999
#15 Es lo lógico.
Si yo ocupo un puesto de responsabilidad en una empresa y la cago salvajemente, como mínimo me suspenden de empleo y sueldo durante una temporada y para la siguiente escarmiento.
A este hombre nadie le ha llamado al orden así que el mensaje que ha recibido es "Buen trabajo, sigue así".
#12 Leon_Bocanegra
Esto no puede ser verdad.
4 K 40
unlugar #19 unlugar
#12 Total ¿Qué credibilidad le queda por perder? La única que le queda es la de los estúpidos que responden a Rufián que todavía le queda tiempo hasta las 4 de la mañana.
Por cierto: ya ha empezado a llover. Luego dirá que si las carreteras estaban colapsadas y no se veía un pijo y que decidió quedarse a pasar noche pero que estaba en constante comunicación y pultuálmente informado (primera versión).
3 K 35
Artikan #17 Artikan
Esto le acerca a la mayoría absoluta :shit:
Malaguita #22 Malaguita
A los dos años de mandato debería haber una consulta popular que si no se pasa se debería convocar elecciones. Para todas las administraciones. Como una cuestión de confianza pero a nivel referéndum. Con los medios que hay hoy en día se podría hacer telemático.
jonolulu #5 jonolulu
Mejor que delegue
colipan #18 colipan
Otra vez de putas?
Antipalancas21 #9 Antipalancas21 *
Estará otra vez en el Ventorro haciendo una "entrevista".
ubiquae #24 ubiquae
la última vez no le fue tan mal... hasta le han aplaudido a rabiar, no sé por qué debería hacerlo ahora.
salteado3 #29 salteado3 *
A las 15:30 en plena comida han empezado todos los móviles a sonar. Menudo concierto...  media
Priorat #21 Priorat
Que busquen en el pedorro.
frg #23 frg
Total, ir pa ná.

Si la primera la pasaron sin él, esta también.
starwars_attacks #26 starwars_attacks
Hay que lincharle y punto. Ese no puede cobrar una pensión por haber dejado morir animales y personas.
reithor #16 reithor
Un caso insólito de pluviofobia
salteado3 #28 salteado3 *
#16 Es más académico ombrofobia. Me sé el palabro porque en la zona de cuando la Dana siempre ha habido mucha gente que la sufre. Quién más y quién menos ha sufrido una inundación, ha perdido los muebles, animales ...

Mi suegra de Alginet (un pueblo de la zona) siempre que caían 4 gotas nos llamaba a nosotros a 30kms en una zona más alta de montaña, sin riesgo que cómo estábamos. La mujer tenía pánico a las lluvias. En cuanto empezaba a llover iba de un lado a otro de la casa, como un animal…   » ver todo el comentario
1 K 26
Leconnoisseur #30 Leconnoisseur
Yo creo que va a sacar mayoria
SuperMichiron #11 SuperMichiron
Este año han ido al Potorro
#32 PerritaPiloto
Da igual donde esté el presidente mientras haya algún vicepresidente que se quede de servicio en todo momento y en Emergencias sepan quien es y como contactarle. Además ese vicepresidente que se quede (todos, cuando estén de turno) tienen que conocer todos los protocolos y tener claros cuales son los contactos o estar personalmente en el centro de coordinación de emergencias. Tiene que tener claro que puede, y a veces debe, decretar evacuaciones o incluso suspender actividades.

La idea fundamental es que el Gobierno es un servicio 24x7 que no debe depender de una persona y debe tener unos procedimientos que no dependan de quien esté en cada momento, o de tener el móvil del vicepresidente en la agenda o no tenerlo.
Skiner #20 Skiner *
Es un poco mentira la entradilla porque ayer el aviso era Naranja, Hoy lo han cambiado a Rojo, viendo la evolución y la previsión precisa a 24 horas vistas. Con un aviso naranja no se suele hacer nada.
