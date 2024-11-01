Mazón desaparecido otra vez: el president no acude a la reunión de coordinación de emergencias para preparar el temporal

El president ha vuelto a desaparecer, como el día de la DANA, mientras la Generalitat convocaba una reunión este domingo para prepararse de cara al aviso rojo de la AEMET en la Comunitat para este domingo. El mandatario valenciano estaba esta mañana en Murcia, en el acto de clausura celebrado por el Partido Popular tras el encuentro de los barones 'populares' de este fin de semana, y no en su comunidad autónoma, donde el aviso rojo por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones estaba activado desde este sábado.