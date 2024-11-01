Mazón desaparecido otra vez: el president no acude a la reunión de coordinación de emergencias para preparar el temporal

El president ha vuelto a desaparecer, como el día de la DANA, mientras la Generalitat convocaba una reunión este domingo para prepararse de cara al aviso rojo de la AEMET en la Comunitat para este domingo. El mandatario valenciano estaba esta mañana en Murcia, en el acto de clausura celebrado por el Partido Popular tras el encuentro de los barones 'populares' de este fin de semana, y no en su comunidad autónoma, donde el aviso rojo por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones estaba activado desde este sábado.
No entiendo como hay alguien que crea que va a hacer algo diferente...
Si yo ocupo un puesto de responsabilidad en una empresa y la cago salvajemente, como mínimo me suspenden de empleo y sueldo durante una temporada y para la siguiente escarmiento.
A este hombre nadie le ha llamado al orden así que el mensaje que ha recibido es "Buen trabajo, sigue así".
Por cierto: ya ha empezado a llover. Luego dirá que si las carreteras estaban colapsadas y no se veía un pijo y que decidió quedarse a pasar noche pero que estaba en constante comunicación y pultuálmente informado (primera versión).
Si la primera la pasaron sin él, esta también.
Mi suegra de Alginet (un pueblo de la zona) siempre que caían 4 gotas nos llamaba a nosotros a 30kms en una zona más alta de montaña, sin riesgo que cómo estábamos. La mujer tenía pánico a las lluvias. En cuanto empezaba a llover iba de un lado a otro de la casa, como un animal… » ver todo el comentario
La idea fundamental es que el Gobierno es un servicio 24x7 que no debe depender de una persona y debe tener unos procedimientos que no dependan de quien esté en cada momento, o de tener el móvil del vicepresidente en la agenda o no tenerlo.