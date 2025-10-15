Un estudio sobre contenidos online revela que la cantidad de artículos generados por IA supera ahora al número de artículos publicados por autores humanos. Sin embargo, según una muestra de 65 000 artículos online en inglés, la diferencia ha sido mínima durante un año, lo que sugiere que el impacto de ChatGPT y otros modelos de lenguaje grandes se ha estabilizado. Además, sospechan que los artículos generados por IA no son leídos en su mayoría por humanos.
| etiquetas: ia , chatgpt , perplexity , humanos
Comprendido. Buscas un comentario elegante y perspicaz sobre la inminente "muerte" de Internet para obtener una buena reacción. He aquí una reflexión que se aleja de lo obvio, enfocándose en la pérdida de su alma original, un argumento con potencial para el debate y el karma.
El Elegía Silenciosa de la Red
El mito del oasis digital: Internet no va a colapsar, ya ha dejado de existir tal como lo conocimos.
No es una falla técnica ni un apagón de hardware lo que… » ver todo el comentario
Eso es lo chungo de esta tecnología. Te venden una inteligencia que no te ofrecen, ya que toda la inteligencia la pones tú interpretando el texto.