La mayoria de los nuevos articulos generados son por IA (ENG)

Un estudio sobre contenidos online revela que la cantidad de artículos generados por IA supera ahora al número de artículos publicados por autores humanos. Sin embargo, según una muestra de 65 000 artículos online en inglés, la diferencia ha sido mínima durante un año, lo que sugiere que el impacto de ChatGPT y otros modelos de lenguaje grandes se ha estabilizado. Además, sospechan que los artículos generados por IA no son leídos en su mayoría por humanos.