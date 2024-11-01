edición general
La mayoría de los estadounidenses no ganan lo suficiente para costearse la vida, según un análisis [EN]

La brecha entre lo que ganan los estadounidenses y lo que necesitan ingresar para alcanzar un nivel de vida básico es cada vez mayor, según un nuevo informe. El análisis, del Instituto Ludwig para la Prosperidad Económica Compartida (LISEP), va más allá de si la gente puede permitirse cubrir necesidades cotidianas como la comida y la vivienda para considerar si tienen los medios para pagar cosas como las herramientas tecnológicas necesarias para sus trabajos, la educación superior y la atención sanitaria e infantil.

10 comentarios
JackNorte #2 JackNorte
Los referentes de algunos y su modelo de negocio.
3 K 63
Supercinexin #4 Supercinexin
Esto parece que no, pero es un auténtico triunfo del Liberalismo y cuando hablas con liberales así te lo explican enseguida.
2 K 50
#3 fremen11
Ahora que han expulsado a los inmigrantes, pueden coger un segundo y tercer empleo.....
2 K 45
#10 audrey2012 *
#3 Sí, a limpiar retretes, que alguien tiene que hacerlo, pero claro... qué malos son los inmigrantes.
0 K 7
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones *
Se ve que están haciendo grandes a las "familias de negreros" americanas otra vez.

Sarna con gusto no pica.
1 K 29
#5 tierramar *
Como aquí en España: desde la reforma laboral de Rajoy del 2012; rematada por el exceso de mano de obra importada
www.ugt.es/sites/default/files/danyos-de-la-reforma-laboral-de-2012-ug
1 K 24
#7 tierramar
#PP y VOX están importando a latinos evangélicos, cuyo voto tienen asegurado
0 K 17
#8 omega7767
pues si EEUU es el pais más rico del mundo y la mayoría de sus habitantes no ganan suficiente para vivir.......muestra lo desequilibradas que están estas democracias. Como los gobiernos favorecen a los más ricos ... como votar bipartidismo te lleva a la pobreza
0 K 11
#6 veratus_62d669b4227f8
Pues que se coman su neoliberalismo evangélico con patatas, salsas y bien de aceite de palma mientras amenizan la velada con la enesima +1 pelicula de superheroes y siguen creyéndose el culo del mundo. También hay que decir que por aquí vamos por el mismo camino con lo que se nos viene encima.
0 K 7
Dragstat #9 Dragstat
#6 pues siendo la doctrina dominante, y protegida por interés de las élites,la mayoría de la población del planeta vamos a comer liberalismo. Eso sí en Estados Unidos más que en otros sitios.
0 K 20

