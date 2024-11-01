La mayoría de los estadounidenses dice que Trump no está mental ni físicamente capacitado para ejercer la presidencia de los EEUU [ENG]

Una nueva encuesta ha revelado que la mayoría de los estadounidenses cree que el presidente Trump no está mental ni físicamente capacitado para ejercer como comandante en jefe. La encuesta de The Washington Post-ABC News-Ipsos encontró que el 59 % de los encuestados en Estados Unidos afirmó que Trump no tiene la agudeza mental necesaria para dirigir el país. El 40 % dijo que el presidente sí está mentalmente preparado para liderar, y el 1 % de los participantes omitió la pregunta.