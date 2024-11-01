edición general
La mayoría de los checos está en contra del apoyo incondicional de Chequia a Israel en Gaza

Casi el 60% de los checos considera que el nuevo gobierno que salga tras las elecciones de comienzos de octubre, no debería apoyar incondicionalmente a Israel en el conflicto de Gaza. Así lo revela una encuesta de la agencia Median para la Radio Checa. En la encuesta realizada para la Radio Checa en los primeros días de septiembre por la agencia Median y en la que participaron más de mil checos de más de 18 años, una amplia mayoría se mostró en contra de que el próximo gobierno apoye incondicionalmente a Israel en el conflicto de Gaza. El 23%

Igual que la mayoría de los alemanes, la mayoría de los ingleses, la mayoría de los estadounidenses y la mayoría de la gente de todo el mundo. Pero la mayoría de los gobiernos están siendo financiados con dinero americano por la AIPAC u otras organizaciones similares (David Hatchwell en Madrid), o chantajeados por agentes del Mossad como Epstein o el mismo Hatchwell.
fácil, pues votar a los que vocalmente no apoyan a Israel

vivimos en una democracia y afortunadamente podemos escoger a nuestros líderes, al contrario por ejemplo de Reino Unido/EEUU que su sistema prácticamente solo permite a 2 partidos

votar basura, y te gobierna basura, así que no os quejeis
