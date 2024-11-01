La mayoría de los checos está en contra del apoyo incondicional de Chequia a Israel en Gaza

Casi el 60% de los checos considera que el nuevo gobierno que salga tras las elecciones de comienzos de octubre, no debería apoyar incondicionalmente a Israel en el conflicto de Gaza. Así lo revela una encuesta de la agencia Median para la Radio Checa. En la encuesta realizada para la Radio Checa en los primeros días de septiembre por la agencia Median y en la que participaron más de mil checos de más de 18 años, una amplia mayoría se mostró en contra de que el próximo gobierno apoye incondicionalmente a Israel en el conflicto de Gaza. El 23%