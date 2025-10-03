El mayor portaaviones del mundo llega a Palma ed Mallorca en medio de la tensión geopolítica

El mayor portaaviones del mundo el USS Gerald.R Ford irrumpía en la lína de la costa, cumpliendo con la hoja de ruta prevista de llegar a la franja de Gaza. Este portaaviones será usado para disuadir a Irán y sus aliados regionales. El portaaviones que porta 90 aviones es un mensaje directo de la Casa Blanca, que muestra que Estados Unidos puede reaccionar de inmediato si el conflicto en Oriente Medio se extiende.